BCTN Luncurkan BIXI AI: Asisten Digital yang Siap Ubah Cara Kerja Perkebunan Sawit
jpnn.com, JAKARTA - PT. Bumi Citra Traktor Nusantara (BCTN) memperkenalkan BIXI AI (BCTN Intelligence Exclusive Interface) di Jakarta.
BIXI AI adalah platform layanan digital berbasis kecerdasan buatan yang dirancang, untuk mentransformasi cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan di sektor alat berat dan mesin pertanian.
Debut BIXI AI di ajang Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 menandai langkah besar BCTN dalam mengakselerasi digitalisasi layanan dan modernisasi industri, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit.
“BIXI AI menjadi langkah awal kami menuju layanan masa depan — cepat, cerdas, dan terintegrasi."
"Kami ingin pelanggan merasakan kemudahan dan efisiensi dalam satu sistem digital yang benar-benar bekerja untuk mereka,” ujar CEO PT Bumi Citra Traktor Nusantara David Jang, melalui keterangannya, Sabtu (15/11).
Debut Publik di Palmex Medan 2025
Sebelum tampil di IPOC, BIXI AI lebih dahulu diperkenalkan secara perdana di Palmex Medan 2025.
Acara dihadiri lebih dari 7.000 profesional dari 10 negara, menjadi panggung ideal untuk memamerkan teknologi baru..
