BDO dan IKAI Dorong Pengawasan AI untuk Melindungi Data-Reputasi Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) membuka peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, penggunaannya juga membawa risiko, mulai dari kebocoran data dan informasi keliru hingga penipuan yang dapat berdampak pada keuangan serta reputasi perusahaan.

Merespons kebutuhan tersebut, BDO di Indonesia bersama Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menyelenggarakan IKAI Morning Coffee bertema “AI Governance: Practical Oversight Strategies for Audit Committee” di Flavor Junction, Prudential Tower, Jakarta.

Acara ini dihadiri oleh anggota IKAI dengan berbagai latar belakang dan posisi, seperti Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Direksi dari perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan tercatat, perusahaan swasta hingga lembaga negara.

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Forum ini menghadirkan Associate Director IT & Digital BDO di Indonesia Reza Aminy sebagai pembicara utama. Selain berbagi pengetahuan, kegiatan ini menjadi ruang untuk memperluas jejaring dan menyegarkan pemahaman mengenai fungsi pengawasan atau oversight di tengah perkembangan teknologi.

Ketua Dewan Pengurus IKAI Maliki Heru Santosa menekankan pentingnya pertukaran pengalaman antaranggota untuk memperkuat pelaksanaan fungsi komite audit, networking dan berbagi pengalaman menjadi bagian penting dalam memperkuat peran komite audit.

"Melalui forum ini, anggota dapat menyegarkan pengetahuan dan memperluas perspektif agar fungsi pengawasan tetap relevan dengan tantangan yang dihadapi perusahaan,” katanya.

Chief Strategy Officer BDO di Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pengurus IKAI Humbul Kristiawan menyampaikan bahwa kolaborasi antara praktisi dan komunitas komite audit dapat membantu memperkuat kesiapan pengawasan organisasi.

“Kolaborasi ini menjadi kesempatan untuk membangun jejaring sekaligus menyegarkan pemahaman mengenai fungsi oversight. Pertukaran wawasan dan pengalaman diharapkan dapat membantu komite audit menjalankan pengawasan yang lebih efektif,” ujar Humbul Kristiawan.