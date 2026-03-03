BDO Indonesia dan Pemprov Jabar Teken MoU Penguatan ESG-Kemudahan Investasi

jpnn.com, JAKARTA - BDO Indonesia, selaku salah satu jaringan kantor akuntan publik, pajak dan penasihat terbesar di dunia secara resmi menandatangani Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam sebuah seremoni yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Bandung.

Penandatanganan MoU ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta untuk mendorong implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) serta meningkatkan kemudahan dan daya tarik investasi di Provinsi Jawa Barat.

Acara ini dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Kepala Pelaksana Badan Pengelola (BP) Rebana Helmi Yahya, CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata serta perwakilan Pemprov Jawa Barat dan para stakeholder di daerah ini.

Kehadiran para pemimpin tersebut menegaskan komitmen bersama dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang berbasis tata kelola yang baik dan prinsip keberlanjutan.

Melalui kerja sama ini, BDO Indonesia akan berperan sebagai mitra strategis dalam bidang ESG bagi Pemprov Jawa Barat dan perusahaan-perusahaan di wilayah ini, khususnya yang beroperasi di Kawasan Metropolitan Rebana. Peran tersebut mencakup dukungan dalam capacity building ESG, strategi ESG, hingga penguatan tata kelola perusahaan.

Selain itu, BDO Indonesia juga akan berperan sebagai mitra strategis dalam mendukung inisiatif Provinsi Jawa Barat untuk menjadi destinasi investasi yang unggul dan ramah bagi investor asing yang berencana menanamkan modal di wilayah ini. Dukungan tersebut akan diberikan untuk memastikan proses investasi berjalan lebih efektif dan sesuai dengan standar global.

“Kawasan Rebana, yang meliputi Cirebon, Subang, Majalengka, dan Kuningan, merupakan wilayah paling strategis karena terintegrasi dengan infrastruktur utama seperti Tol Cisumdawu, Cipali, hingga Pelabuhan Patimban. Visi kita adalah mewujudkan pusat pertumbuhan industri baru yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat melalui prinsip simbiosis mutualisme, di mana industri berkembang pesat namun kelestarian lingkungan tetap terjaga. Semangat Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh inilah yang menjadi fondasi utama kita dalam membangun masa depan Jawa Barat," kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Sementara itu, Ketua Pelaksana BP Rebana Helmi Yahya menekankan pentingnya kolaborasi global dalam menarik investasi berkualitas.