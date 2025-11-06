BDO Indonesia Sambut Bergabungnya Johanna Gani

jpnn.com, JAKARTA - BDO Indonesia menandai babak baru pertumbuhannya dengan bergabungnya Johanna Gani dan ratusan profesional assurance, tax, dan advisory berpengalaman ke dalam jaringan BDO Indonesia, Rabu.

Langkah strategis ini memperkuat posisi BDO sebagai salah satu jaringan jasa profesional terbesar di Indonesia, memperluas kapabilitasnya dalam menghadirkan layanan audit, pajak, dan konsultasi bisnis bagi klien nasional maupun multinasional, sekaligus menegaskan peran penting Indonesia sebagai pasar utama BDO di kawasan Asia Pasifik.

Pengumuman resmi tersebut dilakukan pada acara Media Gathering yang digelar di Jakarta, dihadiri oleh pimpinan BDO Indonesia Thano Tanubrata (CEO BDO Indonesia) dan Johanna Gani beserta tim profesionalnya, yang kini resmi menjadi bagian dari BDO Indonesia.

“Kami sangat senang menyambut Ibu Johanna Gani dan tim profesional yang kini menjadi bagian dari keluarga besar BDO Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade serta reputasi yang kuat di industri ini, kehadiran mereka memperkuat posisi BDO Indonesia sebagai mitra terpercaya bagi klien, serta menegaskan komitmen kami untuk terus tumbuh bersama dengan mengutamakan kualitas dan integritas,” kata CEO BDO Indonesia Thano Tanubrata.

“Sinergi ini tidak hanya memperkuat kapabilitas layanan kami, tetapi juga menandai fase ekspansi organisasi yang lebih luas,” tambah Thano.

Langkah ini mencerminkan momentum pertumbuhan signifikan BDO Indonesia sebagai organisasi yang terus memperluas kapasitas dan kapabilitasnya.

Baca Juga: MVGX dan BDO di Indonesia Luncurkan Solusi Laporan Keberlanjutan Berbasis AI

Melalui perluasan kantor di Sampoerna Strategic Square dan bergabungnya ratusan profesional baru, BDO memperkuat kolaborasi lintas tim serta memperluas jangkauan layanan untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi klien dan mitra bisnis.

Kantor baru ini menjadi pusat kolaborasi dan pengembangan talenta, mencerminkan komitmen BDO untuk tumbuh secara berkelanjutan dan memperkuat kehadirannya di pasar Indonesia.