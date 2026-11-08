BDO Ungkap Kunci untuk Mencapai Audit Bisnis Bermutu
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bisnis, transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan korporasi menjadi isu utama bagi pelaku pasar dan pemangku kepentingan.
Partner Audit KAP ‘Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan’ Susanto Bong mengatakan untuk mewujudkan kebutuhan pasar, integritas auditor independen merupakan kunci krusial.
“Sehingga mencegah krisis kepercayaan dan menjaga stabilitas iklim investasi nasional,” ujar Susanto di Jakarta, Minggu (8/11).
Jaringan internasional firma akuntansi publik, pajak, dan konsultasi Binder Dijker Otte (BDO) di Indonesia melalui KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan berupaya memperkuat Sistem Manajemen Mutu audit pada setiap perikatan sebagai bagian dari Manajemen Mutu KAP.
Menurut Susanto, pengetatan standar mutu ini menjadi wujud tanggung jawab dalam menjaga integritas profesi auditor, independensi, serta kepercayaan publik terhadap laporan keuangan korporasi.
Susanto menegaskan pentingnya konsistensi kualitas audit dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.
“Kualitas dan integritas adalah fondasi paling mendasar dari seluruh layanan kami di BDO,” kata Susanto.
Dengan menerapkan Standar Manajemen Mutu 1 & 2 yang proaktif dan terukur, kami memastikan seluruh prosedur audit dijalankan sesuai standar professional, independen, dan relevan dengan mengelola dan mencapai mutu pada dinamika risiko audit yang semakin kompleks," tegas Susanto.
Di tengah meningkatnya kompleksitas risiko bisnis, transparansi serta akuntabilitas pelaporan keuangan korporasi menjadi isu utama bagi pelaku pasar dan pemangk
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