menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Bea Balik Nama Kendaraan Bekas 2026 Gratis, Simak Syarat & Cara Mengurusnya

Bea Balik Nama Kendaraan Bekas 2026 Gratis, Simak Syarat & Cara Mengurusnya

Bea Balik Nama Kendaraan Bekas 2026 Gratis, Simak Syarat & Cara Mengurusnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemilik mobil bekas kini tidak lagi dikenakan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat melakukan penggurusan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemilik mobil bekas kini tidak lagi dikenakan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat melakukan penggurusan.

Meski begitu, pemilik kendaraan tetap membayar sejumlah biaya administrasi untuk penerbitan dokumen kendaraan.

Penghapusan BBNKB itu teruang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD)

Baca Juga:

Dalam ketentuan tersebut, BBNKB dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor, sehingga kendaraan bekas tidak lagi menjadi objek BBNKB pada saat berpindah kepemilikan.

Istilah balik nama mobil bekas gratis perlu dipahami secara tepat.

Meski yang dihapus adalah pungutan BBNKB untuk kendaraan bekas, bukan bearti seluruh biaya yang muncul selama proses administrasi.

Baca Juga:

Pemilik mobil bekas masih dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan dokumen kendaraan.

Semisak, di Jawa Timur, Samsat menjelaskan bahwa kendaraan bekas bebas BBNKB, tetapi pemilik tetap membayar PNBP untuk penerbitan STNK, BPKB dan TNKB.

Pemilik mobil bekas kini tidak lagi dikenakan biaya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) saat melakukan penggurusan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI