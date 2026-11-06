Bea Cukai dan TNI Gagalkan Penyelundupan Rokok & MMEA Ilegal di Perbatasan RI-Malaysia

jpnn.com, KAPUAS HULU - Bea Cukai Nanga Badau bersama unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggagalkan upaya penyelundupan barang kena cukai (BKC) ilegal di jalur tidak resmi perbatasan Indonesia–Malaysia, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Dalam penindakan yang merupakan bagian dari Operasi ASAP II 2026 tersebut, petugas mengamankan 20.000 batang rokok dan 40,74 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) tanpa pita cukai.

Barang hasil penindakan tersebut diperkirakan bernilai Rp52,48 juta dengan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai dan pajak mencapai Rp36,97 juta.

Penindakan ini merupakan hasil kolaborasi Tim Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai Nanga Badau dengan Satgas Pamtas Yonarmed 13/Nanggala, BAIS TNI, SGI Kodam XII/Tanjungpura, dan Satgas Intel Korem 121/ABW.

Kepala Kantor Bea Cukai Nanga Badau Henry Imanuel Sinuraya menyampaikan sinergi antarlembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki kerawanan terhadap aktivitas penyelundupan melalui jalur tidak resmi.

“Pengawasan di wilayah perbatasan membutuhkan kerja sama dan kewaspadaan seluruh unsur terkait," kata Henry.

Menurut Henry, keberhasilan penindakan ini menunjukkan pertukaran informasi dan patroli bersama menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya barang ilegal, melindungi masyarakat, serta mengamankan penerimaan negara.

Pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan pemasukan barang ilegal melalui jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus pada Sabtu (31/10).