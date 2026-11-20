Bea Cukai Ajak Generasi Muda Jadi Talenta Berintegritas dan Berdaya Saing Global
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan sebagai upaya meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan edukasi dan kolaborasi bersama perguruan tinggi di sejumlah daerah, mulai dari
pengenalan fungsi pengawasan perdagangan internasional, seminar perpajakan dan akuntansi, hingga pengembangan wawasan ekspor bagi mahasiswa.
Salah satu kegiatan dilaksanakan oleh Bea Cukai Lhokseumawe melalui program Customs Goes to Campus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Malikussaleh (UNIMAL), pada Rabu (11/11).
Mengusung tema “Mengenal Peran Bea Cukai dalam Mengawasi Perdagangan Internasional yang Transparan dan Berintegritas”, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026.
Mahasiswa mendapatkan pemahaman mengenai mekanisme perdagangan internasional, dokumen ekspor dan impor, serta peran Bea Cukai dalam mengawasi lalu lintas barang lintas negara.
Materi juga mencakup penerapan manajemen risiko dalam pelayanan impor melalui jalur hijau (green line) dan jalur merah (red line), termasuk pentingnya menjaga keseimbangan antara kelancaran arus barang dan efektivitas pengawasan.
Komitmen memperluas wawasan akademis juga ditunjukkan melalui partisipasi Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan bersama Bea Cukai Banjarmasin dalam Seminar Nasional Semarak Perpajakan dan Akuntansi 2026 di Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, pada Jumat (31/10).
Dengan mengusung tema “Collaboration and Synergy to Create Impact Accounting and Tax Transformation in The Digital and Sustainable Era”, forum tersebut mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas tantangan transformasi perpajakan dan akuntansi di era digital dan berkelanjutan.
Bea Cukai terus memperkuat kolaborasi dengan dunia pendidikan sebagai upaya meningkatkan literasi kepabeanan dan cukai.
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