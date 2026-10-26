Bea Cukai Amankan 25,88 Kilogram Emas Senilai Rp61,95 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai kembali menggalkan ekspor emas ilegal di lima bandara, yakni Bandara Kertajati, Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, dan Juanda.

Dari kelima bandara tersebut, petugas mengamankan 25,88 kilogram emas senilai Rp61,95 miliar.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Priyono Triatmojo mengatakan bahwa penindakan ini merupakan wujud nyata implementasi program prioritas Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan sumber daya alam secara masif.

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Dia menegaskan Bea Cukai berkomitmen penuh untuk menutup rapat segala celah pelarian kekayaan negara demi menyelamatkan kedaulatan ekonomi bangsa.

Adapun perincian penindakan ekspor ilegal emas di lima bandara internasional: Penindakan di Bandara Kertajati Pada Selasa (6/10), Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya ekspor ilegal 5,25 kilogram emas melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

Diperkirakan, emas tersebut bernilai pasar mencapai Rp11,64 miliar.

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Penindakan ini berawal dari citra visual mencurigakan pada barang bawaan milik warga negara Malaysia penumpang penerbangan tujuan Singapura.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan lima keping emas berbentuk kepingan (cast bar) yang disembunyikan di dalam tas ransel tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.