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Bea Cukai Amankan 643 Ribu Batang Rokok Ilegal hingga Akhir September 2026

Bea Cukai Amankan 643 Ribu Batang Rokok Ilegal hingga Akhir September 2026
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Bea Cukai Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Papua. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Papua.

Hingga September 2026, Bea Cukai Jayapura telah melakukan 37 penindakan terhadap rokok ilegal dengan total barang bukti mencapai 643.248 batang dan nilai barang diperkirakan sebesar Rp973,98 juta.

Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin menyampaikan sebagian besar penindakan rokok ilegal tersebut dilakukan di Bandara Internasional Sentani, Kabupaten Jayapura.

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Rokok ilegal tersebut akan dikirim menuju Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Adapun rokok yang diamankan merupakan produk hasil pabrikan yang tidak dilekati pita cukai.

Kondisi tersebut menyebabkan peredaran dan pengangkutannya melanggar ketentuan di bidang cukai.

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Sementara itu, barang hasil penindakan akan dimusnahkan setelah memperoleh penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain penindakan terhadap rokok ilegal, Bea Cukai juga mencatat sejumlah hasil pengawasan terhadap barang-barang ilegal lainnya.

Bea Cukai Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Papua.

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