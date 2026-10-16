Bea Cukai Amankan Jutaan Batang Rokok Ilegal hingga September 2026

jpnn.com, SUMBAWA - Bea Cukai Sumbawa menggagalkan peredaran 1.880.235 batang rokok ilegal dan 19.690 gram Tembakau Iris (TIS) selama periode Januari hingga September 2026 atau Triwulan III-2026.

Barang ilegal tersebut diamankan melalui 33 kali penindakan.

Jumlah barang hasil penindakan itu meningkat 458,64 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama pada 2025.

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Nilai barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp2,81 miliar, sedangkan potensi kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp1,82 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Sumbawa Sugeng Hariyanto menyebut peningkatan hasil penindakan tersebut tidak terlepas dari penguatan pengawasan terhadap beragam modus pengiriman yang digunakan pelaku, termasuk pemanfaatan kendaraan dengan kompartemen tertutup.

“Kami memperketat pengawasan di titik-titik krusial serta memperkuat sinergi terpadu bersama aparat penegak hukum (APH) dan Satpol PP,” ujar Sugeng.

Dia menjelaskan dalam penindakan melalui jalur darat, ada modus baru yang digunakan pelaku untuk menyelundupkan rokok ilegal.

Pelaku menggunakan kompartemen khusus yang tersembunyi di dalam bodi kendaraan pengangkut.