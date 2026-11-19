jpnn.com, MALANG - Bea Cukai Malang memberikan asistensi ketentuan cukai ke pelaku usaha industri hasil tembakau dan mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan penerimaan cukai.

Kedua kegiatan tersebut menyasar kelompok berbeda, yakni melalui pendampingan langsung kepada PT Giri Loka Shakti, pabrik penerima Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) baru, serta talkshow dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kota Malang.

Pada Rabu (28/10), Bea Cukai Malang mengunjungi PT Giri Loka Shakti yang berlokasi di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang.

Asistensi tersebut bertujuan membantu perusahaan memahami ketentuan yang harus dipenuhi sebagai pengusaha barang kena cukai sejak awal menjalankan kegiatan usaha.

Dalam kunjungan itu, petugas melakukan peninjauan lapangan sekaligus memberikan penjelasan mengenai tata cara pelekatan pita cukai, penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan, serta kewajiban pelaporan berkala.

Manajemen perusahaan diharapkan memahami hak dan kewajibannya sehingga kegiatan produksi dan distribusi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

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Edukasi juga menyasar masyarakat melalui talkshow DBHCHT yang diselenggarakan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang pada Senin (26/10).

Kegiatan ini menghadirkan Agnita Adityawardani dari Bea Cukai Malang dan Heny Rachmaniar dari Dinas Sosial Kota Malang sebagai narasumber.