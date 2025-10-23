menu
Bea Cukai Bangun Literasi Kepabeanan di Kalangan Akademisi Lewat Berbagai Kegiatan

Kanwil Bea Cukai Sulbagsel menunjukkan komitmen kuat dalam membangun literasi kepabeanan dan cukai di kalangan akademisi lewat berbagai kegiatan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MAKASSAR - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) aktif menjalin sinergi dengan sivitas akademika.

Hal ini sebagai bentuk komitmen untuk memperluas pemahaman masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan pelajar, tentang peran strategis Bea Cukai.

Di dua kesempatan berbeda pada Oktober 2025, Kanwil Bea Cukai Sulbagsel melaksanakan kegiatan edukatif bersama siswa dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan sekolah di Sulawesi Selatan.

Pada Senin (13/10), Kanwil Bea Cukai Sulbagsel menyambut kedatangan para siswa SMKN 1 Polewali.

Dalam kesempatan tersebut, para siswa mendapatkan paparan materi tentang peran strategis Bea Cukai dalam mendukung kelancaran perdagangan serta menjaga keberlangsungan perekonomian nasional.

Para siswa juga diajak mengenal institusi Bea Cukai, pengawasan dan pelayanan barang impor dan ekspor, berbagai prosedur administratif, jenis-jenis barang kena cukai, serta ciri-ciri rokok ilegal.

Seluruh siswa aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan langsung mengenai tugas dan tantangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kunjungan ini memberikan pengalaman berharga bagi para siswa dalam memahami fungsi Bea Cukai sekaligus mengaplikasikan pengetahuan tersebut sebagai bekal karier mereka di masa depan.

