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Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas dari 2 Penindakan dalam Sepekan

Bea Cukai Banjarmasin Gagalkan Ekspor Ilegal 21,8 Kg Emas dari 2 Penindakan dalam Sepekan
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Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama membeberkan keberhasilan Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggagalkan ekspor ilegal 21,8 kilogram emas dari dua penindakan dalam sepekan. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BANJARMASIN - Komitmen Bea Cukai dalam memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas barang pada jalur internasional kembali membuahkan hasil.

Dalam kurun waktu sepekan, Bea Cukai Banjarmasin bersama Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan menggagalkan dua upaya ekspor ilegal logam mulia yang diduga emas melalui Bandara Internasional Syamsudin Noor.

Dari dua penindakan tersebut, petugas mengamankan total 21,8 kilogram emas.

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Penindakan pertama terlaksana pada Kamis (5/11) sekitar pukul 10.00 WITA terhadap empat penumpang perempuan warga negara Indonesia berinisial SS, TY, M, dan J yang akan berangkat menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia.

Berdasarkan hasil analisis risiko, petugas memeriksa barang bawaan menggunakan mesin x-ray yang dilanjutkan dengan pemeriksaan badan.

Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan logam mulia yang diduga emas dalam jumlah tidak wajar dengan total berat kotor sebesar 4,2 kg.

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Petugas kemudian menegah seluruh barang dan membawanya ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk penelitian lebih lanjut.

Penindakan kedua terlaksana pada Kamis (12/11) sekitar pukul 09.45 WITA terhadap tiga penumpang yang akan berangkat menuju Kuala Lumpur, Malaysia, menggunakan maskapai AirAsia nomor penerbangan AK-441.

Dua penindakan dalam sepekan, Bea Cukai Banjarmasin menggagalkan upaya ekspor ilegal 21,8 Kg emas melalui jalur udara

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