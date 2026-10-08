Bea Cukai Banjarmasin & TNI Gagalkan Pengangkutan 4,2 Juta Batang Rokok Ilegal di Mantuil
jpnn.com, BANJARMASIN - Bea Cukai Banjarmasin bersinergi dengan Denpom XXII/2 Banjarmasin dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) menindak dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal.
Penindakan tersebut berlangsung di Jalan Tembus Mantuil, Kota Banjarmasin pada Jumat (25/9) sekitar pukul 03.45 WITA.
Dari hasil pemeriksaan terhadap kedua truk tersebut, petugas mendapati 211.600 bungkus atau sebanyak 4.230.400 batang barang kena cukai hasil tembakau (BKC HT) ilegal dengan berbagai merek.
Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp6.282.144.000.
Selain itu, berdasarkan hasil perhitungan, potensi penerimaan negara yang hilang sebesar Rp4.093.398.496.
Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Banjarmasin Himba Siswoko mengungkapkan penindakan ini merupakan bentuk sinergi Bea Cukai Banjarmasin bersama TNI dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin.
"Upaya tersebut diharapkan dapat menekan peredaran rokok ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan," ujar Himba.
Himba menambahkan saat ini seluruh barang bukti berupa rokok ilegal telah dibawa ke Kantor Bea Cukai Banjarmasin untuk menjalani penelitian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (mrk/jpnn)
Bea Cukai Banjarmasin bersinergi dengan Denpom XXII/2 Banjarmasin dan BAIS TNI menindak dua truk yang diduga mengangkut rokok ilegal di Jalan Tembus Mantuil
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Berdampak Aktivitas Ekonomi Lokal Kian Melesat
- Pertamina EP Raih Penghargaan ISDA dan BERBAKTI 2026
- Pertamina Memperkuat Transisi Energi Nasional, Dari PLTS hingga CCS
- Official Merchandise Pertamina Grand Prix of Indonesia Hadir di Bandara Internasional Lombok
- Peserta 'Touring to Mandalika' Lihat Proses Produksi dan Uji Kualitas BBM di Balongan
- INACRAFT Oktober Vol. 5, Cara Bank Mandiri Suntik Semangat Youthpreneurs Kriya Lokal