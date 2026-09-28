Bea Cukai Banten Berikan Izin Fasilitas KITE Pembebasan kepada PT Putra Baja Deli

jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Kantor Wilayah Bea Cukai Banten kembali mewujudkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri nasional dengan menerbitkan perizinan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Putra Baja Deli.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo memimpin langsung pelaksanaan rapat penilaian kelayakan pemberian izin fasilitas KITE Pembebasan pada Kamis (10/9).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten tersebut merupakan forum verifikasi, pengujian, dan pengambilan keputusan oleh Bea Cukai untuk memastikan badan usaha pemohon benar-benar memenuhi kriteria kepatuhan dan kelayakan yuridis serta teknis sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Penetapan (SKEP) fasilitas KITE.

Dalam rapat tersebut, Ambang menegaskan proses penelitian dokumen, pemeriksaan lapangan dan pemaparan proses bisnis merupakan bagian penting untuk memastikan fasilitas KITE diberikan dengan tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan ekspor nasional.

“Bea Cukai akan melakukan evaluasi dan monitoring berkala agar fasilitas yang diberikan berjalan selaras dengan tujuan serta memastikan fasilitas dimanfaatkan sesuai aturan,” kata Ambang dalam keterangannya, Senin (28/9).

Melalui fasilitas yang didapatkan, PT Putra Baja Deli dapat mengimpor bahan baku tanpa dikenai bea masuk serta bebas dari PPN dan PPnBM, dengan syarat bahan baku tersebut diolah, dirakit, atau dipasang untuk tujuan ekspor.

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Dengan memperoleh fasilitas KITE Pembebasan, PT Putra Baja Deli diproyeksikan dapat menambah nilai devisa ekspor hingga Rp 300 miliar.

Peningkatan aktivitas usaha tersebut juga diharapkan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan perputaran ekonomi di sekitar perusahaan.