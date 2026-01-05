Bea Cukai Batam Amankan 148 Unit Vape Mengandung Etomidate

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam mengamankan 148 cartridge rokok elektrik (vape) yang diduga mengandung etomidate, pada Rabu (17/12).

Penindakan itu terlaksana saat petugas Bea Cukai Batam mengawasi kedatangan penumpang kapal MV. Marine Hawk 5 rute Pelabuhan Ferry Internasional Stulang Laut, Malaysia menuju Pelabuhan Ferry Internasional Harbour Bay, Batam.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Evi Octavia menjelaskan penindakan berawal ketika Tim Anjing Pelacak/K-9 Bea Cukai Batam melakukan pelacakan rutin terhadap penumpang yang baru tiba.

Dalam proses tersebut, K-9 Bary menunjukkan ketertarikan terhadap seorang penumpang Warga Negara Indonesia.

Petugas kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan dan dokumen perjalanan, termasuk pemeriksaan melalui X-ray dan pemeriksaan fisik lanjutan dan ditemukan sebanyak 148 pcs cartdridge rokok elektronik yang diduga mengandung etomidate.

Petugas pun membawa penumpang beserta barang bukti ke Kantor Bea Cukai Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pengujian laboratorium, cartridge rokok elektrik tersebut dinyatakan positif mengandung etomidate.

Petugas juga melakukan pemeriksaan badan serta tes urine terhadap yang bersangkutan, dengan hasil positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.