Bea Cukai Batam Amankan 3 Penumpang Pembawa 490 Gram Sabu-Sabu di Bandara Hang Nadim
jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan I jenis methamphetamine (sabu-sabu) dengan berat bruto sekitar 490 gram di Bandar Udara Internasional Hang Nadim, Sabtu (26/9).
Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan tiga penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan melakukan perjalanan dari Batam menuju Jakarta.
Kepala Kantor Bea Cukai Batam Agung Widodo mengungkapkan penindakan bermula dari hasil analisis risiko terhadap sejumlah penumpang pada penerbangan domestik rute Batam–Jakarta.
Sekitar pukul 06.00 WIB, petugas memeriksa tiga penumpang yang menjadi atensi saat berada di area pemeriksaan keberangkatan.
Dari hasil pengecekan profil dan pemeriksaan, petugas menemukan indikasi ketiga penumpang membawa barang mencurigakan yang dibawa secara tersembunyi di dalam tubuh penumpang.
Kemudian petugas melaksanakan pemeriksaan secara mendalam untuk memastikan keberadaan barang tersebut, mulai dari pemeriksaan badan hingga pemeriksaan radiologi (rontgen) yang menunjukkan adanya benda asing di dalam tubuh penumpang.
Selanjutnya petugas mengamankan sejumlah bungkusan berisi kristal putih dengan total berat bruto sekitar 490 gram, terdiri atas sekitar 170 gram dari MT, 155 gram dari NA, dan 165 gram dari YK.
Terhadap barang tersebut kemudian dilakukan pengujian awal yang menunjukkan indikasi positif sabu-sabu.
3 penumpang berinisial MT, NA, dan YK yang akan ke Jakarta via Bandara Hang Nadim diamankan petugas Bea Cukai Batam karena kedapatan membawa sabu-sabu
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