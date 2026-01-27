Bea Cukai Batam Awasi Proses Reekspor Limbah B3 Lewat Pelabuhan Batu Ampar
jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam mengawasi kegiatan pemuatan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk dilakukan pengeluaran kembali (reekspor) melalui Pelabuhan Batu Ampar pada Selasa (20/1).
Sebanyak empat kontainer milik PT Esun Internasional Utama Indonesia dikembalikan ke negara asal.
Kontainer tersebut memuat komponen elektronik bekas, seperti komputer, hard disk, peralatan audio-video, modem, power board, hingga printed circuit board (PCB).
Sebelumnya, Bea Cukai Batam bersama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) telah melakukan pemeriksaan terhadap 74 dari total 914 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Batu Ampar yang diduga bermuatan limbah B3.
Terhadap kontainer lainnya, dilakukan tindakan pengamanan dengan pencegahan pengeluaran dari pelabuhan.
Sebagai tindak lanjut, Bea Cukai Batam telah mengirimkan rekomendasi reekspor kepada perusahaan terkait pada Oktober.
Kepala Bea Cukai Batam Zaky Firmansyah menyampaikan saat ini dua perusahaan telah mengajukan permohonan reekspor ke instansi yang dipimpinnya.
PT Esun mengajukan reekspor untuk 19 kontainer, sementara PT Logam Internasional Jaya mengajukan reekspor untuk 21 kontainer.
Ini langkah nyata Bea Cukai Batam mengawal proses reekspor limbah B3 melalui Pelabuhan Batu Ampir pada Selasa (20/1)
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Diwarnai Aksi Kejar-kejaran, Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Barang Kiriman Ilegal
- Hari Pabean Internasional 2026, Bea Cukai Tegaskan Perannya sebagai Pelindung Masyarakat
- Dongkrak Perekonomian Daerah, Bea Cukai Parepare Layani Ekspor Cangkang Sawit ke Jepang
- Bea Cukai Mendorong Daya Saing dan Kinerja Ekspor Nasional Lewat Kegiatan Ini
- Sukses Kirim Tuna ke Jepang, PT Amy Pacific Morotai Siap Lanjutkan Ekspor Skala Besar
- Kunjungi Pabrik Rokok, Bea Cukai Dorong Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kontribusi Ekonomi