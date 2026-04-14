menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 337 Unit HP di Bak Truk Pikap, Ini Kronologinya

Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 337 Unit HP di Bak Truk Pikap, Ini Kronologinya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan 337 unit handphone yang disembunyikan pada bagian dinding bak truk pikap di Pelabuhan Roro Telaga Punggur, Selasa (7/4).Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan 337 unit handphone tanpa dokumen kepabeanan di Pelabuhan Roro Telaga Punggur, Batam.

Ratusan handphone disembunyikan pada bagian dinding bak truk pikap (false compartment) yang hendak menyeberang menuju Tanjung Buton, Siak pada Selasa (7/4).

Kronologi penindakan berawal dari kegiatan pengawasan rutin yang dilakukan  Bea Cukai Batam.

Baca Juga:

Saat pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan naik kapal dengan jadwal keberangkatan pukul 14.00 WIB, petugas mendapati sebuah truk pikap yang tampak tidak bermuatan.

Berdasarkan analisis dan kecurigaan, petugas pun segera melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut dengan turut disaksikan pengemudi.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas menemukan adanya kompartemen tersembunyi (false compartment) pada bagian dinding bak kendaraan yang digunakan untuk menyembunyikan barang.

Baca Juga:

Di dalam kompartemen tersebut ditemukan ratusan unit handphone berbagai merek tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan.

Atas temuan tersebut, petugas melakukan penindakan, berupa penegahan dan penyegelan terhadap truk pikap beserta muatannya, kemudian membawanya ke Kantor Bea Cukai Batam untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI