Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan Narkotika dan Cartridge Vape Mengandung Etomidate
jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan upaya penyelundupan narkotika dan cartridge vape yang mengandung etomidate di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre.
Penindakan dilakukan terhadap seorang penumpang kapal MV MDM Express 09 berinisial S yang tiba dari Pasir Gudang, Malaysia pada Minggu (22/2).
Kepala KPU Bea Cukai Batam Agung Widodo menyampaikan pengungkapan kasus ini berawal dari kegiatan patroli rutin Tim K-9.
“Petugas kami melakukan pelacakan terhadap barang dan penumpang. Tim anjing pelacak menunjukkan atensi terhadap salah satu penumpang, sehingga dilakukan pemeriksaan lanjutan,” ungkap Agung.
Pada pemeriksaan mendalam melalui mesin X-Ray dan body checking, petugas mendapati seorang penumpang laki-laki berinisial S yang menyembunyikan barang terlarang dengan metode body strapping.
Hasil tes urine terhadap yang bersangkutan juga menunjukkan positif mengandung methamphetamine dan amphetamine.
Dari hasil pemeriksaan fisik, ditemukan dua bungkusan yang dilekatkan pada tubuh pelaku.
Setelah dilakukan uji laboratorium, satu bungkus diketahui berisi kristal bening diduga methamphetamine seberat 52 gram.
- Sambut Libur Nyepi dan Idulfitri, Bank Raya Imbau Masyarakat Cermat Bertransaksi
- Pemain Persija Jakarta Dapat 'Hadiah' Spesial Menjelang Idulfitri
- ASDP Kerahkan KMP Prima Nusantara untuk Mengurai Antrean Kendaraan Menuju Gilimanuk
- Jaga Kualitas Jaringan Jelang Idulfitri, Telkom Akses Kerahkan Lebih 20 Ribu Teknisi
- H-4 Lebaran & Hari Raya Nyepi, Gilimanuk Padat, Menhub Siapkan Ini
- Bantu Perayaan Meugang, Liga Muslim Dunia Serahkan 1 Juta Riyal ke Masyarakat Aceh