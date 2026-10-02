Bea Cukai Batam Sita 506.477 Batang Rokok Ilegal Lewat Patroli Laut dan Operasi Cukai

jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam menggagalkan peredaran rokok ilegal lewat Patroli Laut dan Operasi Cukai yang digelar pada September lalu.

Dari penindakan tersebut, Bea Cukai Batam menyita 506.477 batang rokok ilegal dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 753,2 juta, dan mengamankan potensi kerugian sebesar Rp493,6 juta

Kepala Kantor Bea Cukai Batam Agung Widodo menegaskan pengawasan terhadap rokok ilegal akan terus dilakukan pihaknya secara berkelanjutan, baik melalui pengawasan di jalur distribusi maupun saat sudah beredar di masyarakat.

Penindakan bermula pada Selasa (08/09) dini hari ketika Satgas Patroli Laut BC-15026 melaksanakan ronda laut rutin di perairan Batam.

Sekitar pukul 00.30 WIB, petugas mendapati sebuah speedboat tanpa nama yang bergerak dari arah Sungai Lekop di sekitar Perairan Pulau Bulan.

Mencurigai pergerakan speedboat tersebut, petugas pun berupaya dan berhasil melakukan penghentian untuk pemeriksaan meskipun speedboat sempat mencoba bergerak menuju perairan dangkal.

Dalam pemeriksaan awal, petugas mendapati speedboat dengan 2 orang kru dan muatan berupa rokok tanpa dilekati pita cukai.

Tak berhenti di situ, dalam pemeriksaan petugas memperoleh indikasi adanya speedboat lain yang akan bergerak pada jalur yang sama.