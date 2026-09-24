Bea Cukai Bekali UMKM untuk Menyiapkan Produk Lokal Menuju Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Pelaku usaha di berbagai daerah mendapat pembekalan untuk mempersiapkan produk menuju pasar internasional melalui kegiatan edukasi ekspor yang melibatkan Bea Cukai Pekanbaru dan Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Timur.

"Materi yang kami berikan tidak hanya mencakup prosedur kepabeanan, tetapi juga legalitas, sertifikasi, pembiayaan, pemasaran, hingga logistik ekspor," ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Bea Cukai Pekanbaru berpartisipasi dalam Workshop UMKM Ekspor 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau pada Jumat (4/9).

Kegiatan bertajuk 'Eskalasi Bisnis Ekspor Era Digital, Strategi Transformatif UMKM Riau Menembus Pasar Global' tersebut turut melibatkan Disperindagkop UKM Provinsi Riau dan Badan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Riau.

Netty menjelaskan, selain memperoleh pemahaman mengenai prosedur ekspor dan dukungan regulasi, peserta juga mendapatkan materi 'AI for Export'.

"Pelaku UMKM dikenalkan pada pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk menemukan calon pembeli potensial, melakukan market research, menyusun email profesional bagi calon buyer, serta mengembangkan perangkat dan konten pemasaran," rincinya.

Sementara itu, Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Timur bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar Pelatihan Ekspor secara daring mulai 22 September hingga 1 Oktober 2026.

Kegiatan ini diikuti lebih dari 200 pelaku usaha dari berbagai wilayah Indonesia, dengan bidang usaha makanan dan minuman, kriya dan fesyen, pertanian, perikanan, perkebunan, serta sektor lainnya.