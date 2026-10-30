Bea Cukai Bengkulu Sita 3 Juta Batang Rokok Ilegal
jpnn.com - KOTA BENGKULU - Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC) Bengkulu terus meningkatkan Operasi Gempur Rokok Ilegal.
Selama Januari-Oktober 2026, Bea Cukai Bengkulu telah menyita 3.031.452 batang rokok ilegal di wilayah provinsi tersebut.
Dari keseluruhan penindakan yang menjadi bagian dari Operasi Gempur Rokok Ilegal, itu perkiraan nilai barang yang disita mencapai Rp4,7 miliar, sedangkan potensi kerugian negara diperkirakan Rp3,03 miliar.
"Kami terus meningkatkan Operasi Gempur Rokok Ilegal dan bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk bersama-sama menekan peredaran rokok ilegal," kata Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Bengkulu Muhammad Nughozi Abdu di Kota Bengkulu, Jumat (30/10).
Dia menjelaskan bahwa rokok ilegal yang beredar di wilayah tersebut diduga berasal dari luar Provinsi Bengkulu. Sebab, dia menegaskan, di Provinsi Bengkulu tidak terdapat produsen rokok ilegal.
"Karena di sini tidak ada produsen rokok ilegal sehingga kemungkinan rokok ilegal yang disita tersebut berasal dari luar Provinsi Bengkulu dan impor yang masuk ke Bengkulu," tuturnya.
Menurut Nughozi, sebagian besar barang ilegal tersebut ditemukan dalam pengiriman melalui jasa ekspedisi dari luar Bengkulu. Minuman beralkohol yang disita, misalnya, diketahui dikirim dari Bali menggunakan jasa pengiriman barang.
Menurut dia, peredaran rokok ilegal dan barang kena cukai lainnya memanfaatkan jasa titipan serta transaksi pembelian secara daring. Rokok ilegal yang ditindak petugas ditemukan di berbagai wilayah di Provinsi Bengkulu.
Bea Cukai Bengkulu menyita tiga juta batang rokok ilegal sepanjang Januari-Oktober 2026. Bagian dari Operasi Gempur Rokok Ilegal.
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