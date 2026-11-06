Bea Cukai Beri Edukasi Kepabeanan kepada Pelajar di Magelang, Malang dan Probolinggo
jpnn.com, MAGELANG - Bea Cukai menggelar edukasi kepabeanan dan cukai kepada pelajar di Magelang, Malang, dan Probolinggo.
Kegiatan tersebut memperkenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai, mulai dari pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai hingga kontribusinya terhadap perekonomian dan penerimaan negara.
Di Magelang, Bea Cukai mengadakan kegiatan Customs Goes to School di SMA Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang pada Senin (19/10).
Sebanyak 70 siswa kelas X dan XI mengikuti kegiatan yang diawali dengan demonstrasi Unit Anjing Pelacak Narkotika (K-9) Bea Cukai.
Melalui demonstrasi tersebut, siswa diperkenalkan dengan peran anjing pelacak dalam mendukung pengawasan dan penindakan narkotika.
Selain itu, para pelajar juga dikenalkan tugas dan fungsi Bea Cukai, pemahaman dasar kepabeanan dan cukai, isu terkini, termasuk penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai.
Di Probolinggo, Bea Cukai menerima kunjungan studi siswa SMP Negeri 6 Kota Probolinggo pada Selasa (27/10).
Didampingi kepala sekolah dan guru, para siswa mengikuti kegiatan yang dikemas secara interaktif untuk mengenal lebih dekat tugas dan fungsi Bea Cukai.
Pengenalan sejak dini diharapkan dapat menambah wawasan generasi muda mengenai kepabeanan dan cukai serta peran keuangan negara dalam pembangunan Indonesia
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