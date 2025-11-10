Bea Cukai Beri Izin Fasilitas PLB ke PT Eka Nuri, Dukung Kemudahan Logistik Industri Migas

menu
Kanwil Bea Cukai Jakarta memberikan izin fasilitas PLB kepada PT Eka Nuri untuk mendukung kemudahan industri logistik migas. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung perekonomian nasional.

Salah satu wujud komitmen tersebut melalui pemberian izin fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta kepada PT Eka Nuri pada Selasa (05/11).

Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kanwil Bea Cukai Jakarta Zulaikhah Alfajriyah mengungkapkan fasilitas PLB diberikan bertujuan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dalam mengoptimalkan produksi dan menghasilkan produk yang lebih kompetitif di kancah mancanegara.

“Fasilitas PLB merupakan perwujudan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance dan trade facilitator untuk memperkuat perusahaan dan meningkatkan investasi, serta mendukung perluasan kegiatan ekonomi masyarakat secara efisien dan terkoneksi secara global,” ujar Zulaikhah dalam keterangannya, Senin (10/11).

PT Eka Nuri memiliki fasilitas pergudangan dan open yard yang terintegrasi dengan fasilitas sandar supply vessel, serta menghadirkan pelayanan satu atap yang efisien untuk sektor migas dan industri besar.

Perusahaan yang sudah bersetifikat ISO ini memiliki berbagai komoditas, seperti produk baja, pipa, serta peralatan pendukung eksplorasi dan produksi migas.

PLB adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai satu atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Pengusaha PLB mendapatkan keuntungan berupa penangguhan bea masuk, serta kemudahan pelayanan perizinan dan pelayanan kegiatan operasional.

