Bea Cukai Beri Izin Penambahan Perlakuan Tertentu pada Kawasan Berikat ke Perusahaan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memberikan izin penambahan perlakuan tertentu pada fasilitas Kawasan Berikat kepada PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial, Kamis (1/10).

Pemberian izin tersebut dilakukan setelah perusahaan menyampaikan pemaparan proses bisnis sebagai bagian dari proses pengajuan izin.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi mengungkapkan izin perlakuan tertentu diberikan dengan mempertimbangkan karakteristik barang dan kegiatan proses bisnis perusahaan.

“Dengan adanya izin tersebut, PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial mendapatkan kemudahan dalam proses pemasukan barang secara parsial serta toleransi penyusutan barang,” kata Hendri.

Kepala Unit PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial Okto Darmawan menyampaikan terima kasih kepada Kanwil Bea Cukai Jakarta atas asistensi dan pendampingannya selama proses pengajuan izin.

“Semoga ke depannya, kerja sama dan dukungan seperti ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Okto.

Dalam prosesnya, Kanwil Bea Cukai Jakarta bersama Bea Cukai Bekasi memberikan asistensi dan pendampingan kepada perusahaan dalam pengajuan izin.

Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan fasilitas kepabeanan dapat dimanfaatkan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.