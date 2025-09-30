Bea Cukai Beri Materi Penyegaran AEO kepada 4 Perusahaan, Ternyata Ini Tujuannya

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus menunjukkan komitmennya untuk memberikan pelayanan prima melalui pemberian materi penyegaran (refreshment) kepada pelaku usaha, baik yang terdaftar maupun yang akan diusulkan sebagai Authorized Economic Operator (AEO).

Kegiatan dilaksanakan sepanjang September 2025 di empat perusahaan yang tersebar di berbagai wilayah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo mengungkapkan kegiatan tersebut bertujuan menjaga dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai fasilitas AEO.

"Kegiatan ini juga menjadi sarana komunikasi dan koordinasi antara Bea Cukai dan pelaku usaha untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi,” ujar Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Selasa (30/9).

Budi menyampaikan dalam mendukung industri naik kelas, Bea Cukai Tanjung Perak melaksanakan sosialisasi AEO kepada PT Bayer Indonesia yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Microsoft Teams pada Kamis (18/9).

PT Bayer Indonesia merupakan perusahaan yang telah berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Berdasarkan hasil monitoring peninjauan lapangan pada Agustus lalu, Bea Cukai Tanjung Perak menilai perusahaan tersebut layak untuk naik kelas menjadi AEO.

Sementara itu, sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jasa, Bea Cukai Pasuruan melaksanakan refreshment training kepada PT Yamaha Musical Products Indonesia (YMPI) pada Rabu (17/9).