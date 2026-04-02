Bea Cukai Berikan Asistensi ke UMKM Agar Bisa Bersaing di Pasar Global

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melaksanakan asistensi dan kolaborasi strategis bersama sejumlah pihak untuk memperkuat kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar lebih siap bersaing.

Dukungan lintas sektor itu dinilai penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk lokal.

Dalam mendorong kesiapan pelaku UMKM untuk menghadapi pasar global, Bea Cukai Sangatta menjalin sinergi dengan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) Pama Banua Etam melalui kegiatan workshop UMKM yang dilaksanakan di Teras Belad, Sangatta, pada Rabu (21/1).

Tujuan kegiatan tersebut adalah meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual (HKI) dan jasa pengiriman dalam menjalankan usaha.

Kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Malang melalui kegiatan bertajuk Ngopi Ekspor (Ngobrol Pintar dan Ngobrol Inspirasi tentang ekspor) edisi ketiga tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Malang pada Senin (30/3).

Acara tersebut menghadirkan narasumber inspiratif, Abdi Firmansyah dari MB Logistik, yang memaparkan seputar dunia logistik, seperti alur pengiriman, tantangan di lapangan, hingga strategi efisien agar produk UMKM bisa sampai ke pasar internasional.

Tak hanya berkolaborasi dengan sejumlah pihak, Bea Cukai melalui Bea Cukai Bandar Lampung juga melaksanakan kunjungan langsung ke UMKM guna melaksanakan asistensi tatap muka pada pelaku usaha.

Bea Cukai Bandar Lampung melaksanakan kunjungan langsung ke UMKM Madu Suhita pada Rabu (11/3).