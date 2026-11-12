Bea Cukai Bersinergi dalam Operasi Gabungan Pemusnahan 2 Titik Lahan Ganja di Aceh Besar

jpnn.com, ACEH - Komitmen pemberantasan peredaran narkotika di Provinsi Aceh terus diperkuat Bea Cukai, salah satunya melalui operasi gabungan pemusnahan dua titik lahan ganja yang digelar di Gampong Pulo, Kemukiman Lamteuba, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar pada Selasa (10/11).

Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut dipimpin Direktur Narkotika Badan Narkotika Nasional (BNN) Brigjen Pol Robby Karya Adi.

Dalam operasi tersebut, sebanyak 135 personel gabungan dari BNN Pusat, BNN Provinsi Aceh, Polda Aceh, TNI, BRIN, Satpol PP, Kejaksaan Tinggi, Bea Cukai, serta Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dikerahkan untuk melaksanakan pemusnahan.

Operasi pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan lahan ganja yang dilakukan BNN bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sejak Oktober 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas mengidentifikasi dua titik lahan yang ditanami tanaman ganja jenis Cannabis sativa L.

Kedua lokasi tersebut berada di wilayah Gampong Pulo, dengan ketinggian masing-masing 684 meter dan 800 meter di atas permukaan laut.

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Unsur Bea Cukai yang hadir dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Aceh Widodo bersama jajaran dari Bea Cukai Banda Aceh.

Widodo menyebutkan tim gabungan menghadapi tantangan geografis dalam pelaksanaan operasi karena lokasi lahan berada di kawasan pegunungan dengan medan terjal, akses jalan setapak, dan vegetasi yang cukup rapat.