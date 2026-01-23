Bea Cukai Bersinergi dengan Berbagai Instansi Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai menjalin sinergi dengan berbagai instansi pemerintah dalam rangka mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Kolaborasi ini menjadi kunci penting dalam melindungi masyarakat dari peredaran barang berbahaya serta menjaga ketahanan pangan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

Di Belawan, Bea Cukai Belawan bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Medan (BBPOM Medan) memperkuat pengawasan obat dan makanan melalui koordinasi dokumentasi kinerja pengawasan terpadu.

Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bea Cukai Belawan pada Selasa (20/01) merupakan sebagai bagian dari upaya memastikan pengawasan di pintu pemasukan berjalan efektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Koordinasi tersebut merupakan lanjutan dari penguatan sinergi lintas instansi dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, khususnya produk impor.

Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Belawan Rinto Setiawan menegaskan pentingnya kolaborasi antarinstansi di pintu masuk negara.

“Bea Cukai memiliki peran strategis dalam mengawasi lalu lintas barang dari luar negeri," kata Rinto dalam keterangannya, Jumat (23/1).

Melalui sinergi dengan BBPOM, lanjut Rinto, pengawasan obat dan makanan dapat dilakukan sejak di pintu masuk, sehingga hanya produk yang memenuhi ketentuan yang dapat beredar di masyarakat.