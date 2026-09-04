Bea Cukai Bersinergi Sukseskan Ekspor Perdana Accumulator Shell ke Jerman dari FTZ Bintan

jpnn.com, BINTAN - Kawasan Bintan Industrial Estate (BIE) merupakan salah satu kawasan industri di dalam wilayah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB/FTZ) di utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pada Senin (24/8), kawasan yang berada di bawah pengelolaan PT Bintan Inti Industrial Estate ini kembali menjadi saksi pelepasan ekspor perdana accumulator shell milik PT Shelltec Hydraulic Indonesia senilai Rp 1 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjungpinang Joko Pri Sukmono Dwi Widodo menyampaikan pihaknya turut memfasilitasi ekspor perdana PT Shelltec Hydraulic Indonesia ini.

Dia mengungkapkan produk berupa accumulator shell sebanyak 410 tabung dengan berbagai volume ini berhasil unjuk gigi di pasar internasional dengan negara tujuan ekspor Jerman.

Untuk memastikan kelancaran administrasi kepabeanan dalam ekspor perdana tersebut, Bea Cukai Tanjungpinang hadir langsung untuk melayani dan mengawasi prosesnya.

"Bea Cukai, DKUPP Bintan, dan PT BIIE bersinergi menyukseskan pelepasan ekspor ini," kata Joko dalam keterangannya, Jumat (4/9).

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Nantinya, lanjut Joko, komponen accumulator shell rakitan kawasan Bintan tersebut akan dimanfaatkan berbagai perusahaan multinasional yang bergerak di sektor perminyakan dan gas bumi.

"Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahwa produk lokal Bintan mampu memenuhi standar kualitas dan bersaing di kancah global," ujar Joko.