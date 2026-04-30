Bea Cukai Blitar Bongkar Penyelundupan Rokok Ilegal Senilai Rp 546 Juta dalam Sebuah Bus

jpnn.com, MOROWALI UTARA - Bea Cukai Blitar membongkar penyelundupan rokok tanpa pita cukai yang diangkut menggunakan Bus ALS, Senin (27/4).

Dari penindakan ini, Bea Cukai Blitar berhasil mengamankan 368 ribu batang rokok ilegal senilai Rp 546.480.000 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 274.528.000.

Kepala Bea Cukai Blitar Nurtjahjo Budidananto mengungkapkan pihaknya mengamankan rokok ilegal merek Marbol sebanyak 48 ribu batang dan Milan Jaya 20 Bold sebanyak 320 ribu batang.

Keduanya berjenis sigaret kretek mesin (SKM) dan tidak dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Petugas Bea Cukai Blitar juga mengamankan sopir bus berinisial MSN sebagai pihak terperiksa.

Nurtjahjo mengungkapkan penindakan bermula saat petugas melakukan patroli darat rutin di wilayah Kota dan Kabupaten Blitar.

"Petugas mencurigai Bus ALS bernomor polisi BK 7479 LD (Lambung 370) yang membawa muatan tidak wajar, lalu mengikutinya hingga tiba di Agen Resmi PT ALS di Jalan Kenari, Kota Blitar," ungkap Nurtjahjo dalam keterangannya, Kamis (30/4).

Dari pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan 23 karton rokok berbagai merek tanpa pita cukai di dalam bus tersebut, dan saat ini seluruh barang bukti telah diamankan di Kantor Bea Cukai Blitar.