Bea Cukai Blitar Gagalkan Pengiriman 196.056 Batang Rokok Ilegal, Nilai Barbuk Sebegini

jpnn.com, BLITAR - Bea Cukai Blitar menggagalkan pengiriman 196.056 batang rokok tanpa dilekati pita cukai senilai Rp291.143.160 dan berpotensi merugikan penerimaan negara sebesar Rp146.257.776.

Penindakan terlaksana di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar pada Senin (12/10).

Kepala Kantor Bea Cukai Blitar Nurtjahjo Budidananto mengungkapkan penindakan tersebut berawal dari adanya informasi intelijen mengenai pengiriman rokok ilegal dalam sebuah mobil minivan yang akan melintas melalui wilayah Kecamatan Selopuro dan Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

"Atas informasi tersebut, petugas kemudian melaksanakan penindakan," ungkap Nurtjahjo Budidananto.

Peredaran rokok ilegal ini diduga melanggar Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Ketentuan tersebut mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terkait peredaran barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta penguasaan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

Bea Cukai mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam distribusi rokok ilegal dan memastikan rokok yang diperjualbelikan telah dilekati pita cukai yang asli dan resmi.

Masyarakat yang menemukan indikasi peredaran rokok ilegal dapat melaporkannya ke kantor Bea Cukai terdekat atau melalui Bravo Bea Cukai 1500225.