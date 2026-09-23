Bea Cukai & BNN Kompak Berantas Narkotika, 5 Kasus Berhasil Diungkap

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai bersama Badan Narkotika Nasional (BNN), dan kementerian menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Kolaborasi itu diwujudukan melalui pengungkapan kasus narkotika lintas negara.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Plt. Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Erwin Situmorang dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN di Jakarta, Rabu (23/9).

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“Melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Kepala BNN, kami dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika pada hari ini,” ujarnya.

Menurut Erwin pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari akuntabilitas negara dalam penanganan narkotika.

Barang bukti yang diamankan melalui proses penegakan hukum dipastikan tidak kembali beredar dan membahayakan masyarakat.

“Pemberantasan narkotika merupakan salah satu agenda prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden. Karena itu, Bea Cukai berkomitmen mendukung BNN dan seluruh aparatur negara yang mempunyai kewenangan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika,” katanya.

Sebagai institusi yang mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, Bea Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan perbatasan (border).