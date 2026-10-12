Bea Cukai Bogor Gagalkan Peredaran 1,2 Juta Batang Rokok Ilegal, Begini Kronologinya

jpnn.com, BOGOR - Bea Cukai Bogor menggagalkan peredaran 1,2 juta batang rokok tanpa dilekati pita cukai alias ilegal dalam operasi penindakan di Jalan Raya Bogor Km 48 pada Selasa (22/9).

Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 75 karton rokok dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp1,782 miliar dan potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp895,2 juta.

Kronologi penindakan bermula dari informasi intelijen mengenai pengiriman rokok ilegal menuju Kota Bogor.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Bogor melakukan penyisiran di sepanjang ruas Tol Jatikarya hingga Tol Jagorawi untuk melacak kendaraan yang diduga mengangkut rokok ilegal.

Pada pukul 23.25 WIB, petugas mendeteksi sebuah truk putih yang melintas di Tol Jagorawi menuju pintu keluar Tol Sentul.

Petugas kemudian melakukan pembuntutan hingga kendaraan tersebut berhenti di Jalan Raya Bogor Km 48.

Di lokasi tersebut, petugas mendapati truk sedang memindahkan muatan ke sebuah minibus berwarna perak.

Petugas segera melakukan penindakan dan menemukan sejumlah karton berisi rokok tanpa pita cukai yang siap diedarkan.