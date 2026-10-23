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Bea Cukai Bogor Sita 1 Juta Batang Rokok Ilegal Lewat Serangkaian Penindakan dalam Sehari

Bea Cukai Bogor Sita 1 Juta Batang Rokok Ilegal Lewat Serangkaian Penindakan dalam Sehari
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Bea Cukai Bogor menyita 1 juta batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan di Kota Depok dan Kabupaten Bogor pada Rabu (21/10). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, BOGOR - Bea Cukai Bogor mengamankan 1.009.004 batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan di Kota Depok dan Kabupaten Bogor pada Rabu (21/10).

Total nilai barang diperkirakan sebesar Rp1,49 miliar dengan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai mencapai Rp752,7 juta.

Kepala Kantor Bea Cukai Bogor Ferry Surfiyanto mengungkapkan penindakan dilakukan melalui pengawasan langsung di pasar dan pemeriksaan jalur distribusi untuk menekan peredaran rokok ilegal.

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Upaya ini sekaligus melindungi masyarakat dan menciptakan persaingan usaha yang sehat bagi pelaku industri hasil tembakau yang patuh terhadap ketentuan.

“Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh, mulai dari tingkat penjualan hingga jalur distribusi logistik," ungkap Ferry dalam keterangannya, Jumat (23/10).

Pasalnya, lanjut Ferry, pihaknya ingin memastikan peredaran rokok ilegal dapat ditekan karena praktik ini tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga merugikan pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

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Rangkaian penindakan diawali dengan operasi pasar pada siang hari bersama Satpol PP Kota Depok melalui pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT).

Petugas menyisir toko dan warung di dua kecamatan di Kota Depok dan mengamankan 7.004 batang rokok ilegal.

Bea Cukai Bogor menyita 1 juta batang rokok ilegal dalam serangkaian penindakan di Kota Depok dan Kabupaten Bogor pada Rabu (21/10).

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