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PATMA BERANI 2026

Bea Cukai Bongkar 140 Kasus Narkotika, Sita 1,7 Ton dan Selamatkan 8,4 Juta Jiwa

Bea Cukai Bongkar 140 Kasus Narkotika, Sita 1,7 Ton dan Selamatkan 8,4 Juta Jiwa
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Bea Cukai membongkar 140 kasus narkotika, sita 1,7 ton barang bukti dan menyelamatkan 8,4 juta jiwa selama operasi PATMA BERANI 2026. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus memperkuat perang melawan peredaran gelap narkotika.

Melalui operasi Patroli Bersama Berantas Rantai Narkotika (PATMA BERANI) 2026, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 140 kasus peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor (NPP) dengan total sitaan mencapai 1.701,51 kilogram atau sekitar 1,7 ton.

Operasi yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada 16 September-16 Oktober 2026 tersebut diperkirakan melindungi 8,4 juta jiwa dari penyalahgunaan narkotika serta mencegah kerugian sosial-ekonomi sebesar Rp13,516 triliun.

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Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan operasi tahun 2025 dengan kenaikan jumlah sitaan NPP sebesar 101 persen.

Hasil ini tidak terlepas dari penguatan strategi pengawasan melalui joint analysis dan sinergi dengan aparat penegak hukum (APH), yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Netty Hartawati menyampaikan PATMA BERANI 2026 merupakan wujud komitmen pihaknya dalam menjalankan fungsi community protector sekaligus mendukung agenda prioritas nasional pemberantasan narkotika.

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Netty mengatakan penguatan kolaborasi dan analisis bersama menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PATMA BERANI 2026.

"Melalui strategi ini, pengawasan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran sehingga upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika berjalan lebih efektif," ujarnya.

Bea Cukai membongkar 140 kasus narkotika, sita 1,7 ton barang bukti dan menyelamatkan 8,4 juta jiwa selama operasi PATMA BERANI 2026

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