Bea Cukai Bongkar Penyelundupan Sabu-Sabu Asal Malaysia yang Disembunyikan di Korset

jpnn.com, TANJUNG BALAI KARIMUN - Bea Cukai Tanjung Balai Karimun menggagalkan upaya penyelundupan narkotika berjenis sabu-sabu sebanyak 1,023 kilogram yang dibawa penumpang dari Malaysia menuju Indonesia.

Penindakan tersebut berlangsung di Terminal Kedatangan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun pada Sabtu (22/11).

Kronologi penindakan tersebut berawal dari informasi analis Bea Cukai Tanjung Balai Karimun mengenai adanya penumpang kapal MV Oceanna VIII yang dicurigai membawa narkotika dari Kukup, Malaysia.

Berdasarkan informasi tersebut, petugas Bea Cukai Tanjung Balai Karimun meningkatkan pengawasan terhadap arus kedatangan penumpang di Terminal Kedatangan Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun.

Saat kapal tiba, petugas mengarahkan penumpang untuk melalui proses pemeriksaan, dimulai dari pemindaian e-CD dan dilanjutkan pemeriksaan x-ray.

Kecurigaan petugas mengarah pada seseorang yang berinisial NI (34), warga Tanjung Batu, Karimun.

Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, NI kedapatan membawa empat paket sabu-sabu seberat 1,023 kilogram yang disembunyikan dengan cara dililitkan pada bagian perut menggunakan korset khusus.

Barang bukti dan tersangka langsung diamankan ke Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun untuk penanganan awal sebelum diserahkan kepada Polres Karimun.