Bea Cukai Cikarang Perkuat Pendampingan Industri di Tengah Dinamika Perdagangan Global

jpnn.com, CIKARANG - Bea Cukai Cikarang memperkuat pendampingan kepada pelaku usaha melalui kegiatan Customs Visit Customer (CVC) yang dilakukan di PT Indo Sultan Jaya dan PT New Optics Indonesia.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan layanan kepabeanan berjalan optimal sekaligus membantu industri tetap bertahan dan berkembang di tengah dinamika perdagangan global.

Dalam kunjungan pada 28 April 2026, Kepala Kantor Bea Cukai Cikarang I Wayan Sapta Dharma berdialog dengan manajemen PT Indo Sultan Jaya terkait dampak konflik di Timur Tengah terhadap rantai pasok global dan kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) sebagai bahan baku utama perusahaan.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga efisiensi produksi dan stabilitas ekspor.

Meski menghadapi tekanan eksternal, PT Indo Sultan Jaya tetap menjalankan ekspor ke berbagai negara tujuan, seperti kawasan Afrika, Timur Tengah, China, India, hingga Pakistan.

Perusahaan juga terus memperluas pasar melalui pencarian pembeli potensial dan penambahan mesin produksi guna memenuhi permintaan global.

Sementara itu, dalam kunjungan ke PT New Optics Indonesia, Bea Cukai Cikarang membahas kelancaran arus barang dan tantangan kegiatan ekspor-impor bersama manajemen perusahaan.

PT New Optics Indonesia yang bergerak di bidang produksi panel LCD diketahui mengekspor lebih dari 70 persen hasil produksinya ke berbagai negara.