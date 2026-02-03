Bea Cukai Cilacap Tindak Ribuan Batang Rokok Ilegal Lewat Operasi Gabungan di Kebumen
jpnn.com, KEBUMEN - Bea Cukai Cilacap bersama Satpol PP, TNI, dan Polri menindak 3.200 batang rokok ilegal dalam operasi gabungan pemberantasan rokok tanpa pita cukai di wilayah Kabupaten Kebumen.
Operasi tersebut dilaksanakan pada Rabu (28/01) dengan menyasar sejumlah toko di Kecamatan Klirong, Ambal, dan Buluspesantren.
Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Cilacap M. Takhrudin menjelaskan operasi ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menekan peredaran rokok ilegal.
Dia menegaskan rokok tanpa pita cukai tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berdampak pada iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
“Jadi Bea Cukai akan terus melakukan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan,” tegas Takhrudin dalam keterangannya, Selasa (3/2).
Dari hasil penyisiran di lapangan, petugas menemukan satu toko di Kecamatan Klirong yang kedapatan menjual rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai.
Seluruh barang bukti, berupa 3.200 batang rokok ilegal tersebut kemudian diamankan petugas untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Takhrudin menambahkan terhadap pemilik toko telah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 7,1 juta.
Bea Cukai Cilacap menindak ribuan batang rokok ilegal saat menggelar operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Kebumen
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berkat Dukungan Penuh Bea Cukai, 26 Kontainer Kolam Renang Portabel Meluncur ke Amerika
- Soroti Paradoks Cukai Rokok, Gus Lilur: Negara Panen Triliunan Rupiah, Industri Rokok Rakyat Tercekik
- Tegas, Bea Cukai Gagalkan Ekspor Ilegal Ratusan Satwa Dilindungi
- Bea Cukai Tegal Salurkan Bantuan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Banjir di Pekalongan
- Bea Cukai & Tim Gabungan Gagalkan Ekspor Ilegal Ratusan Satwa Liar Dilindungi di Aceh
- Turut Hadiri Pemusnahan 755,67 Gram Sabu-Sabu, Bea Cukai Nunukan Tegaskan Ini