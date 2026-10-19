Bea Cukai Cirebon Gagalkan Ekspor Ilegal 5,25 Kg Emas Senilai Rp12 Miliar di Kertajati

jpnn.com, MAJALENGKA - Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya ekspor ilegal emas seberat 5,25 kilogram emas melalui Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka pada Selasa (6/10).

Diperkirakan emas tersebut bernilai pasar mencapai Rp12 miliar dan potensi bea keluar sebesar Rp1,3 miliar.

Penindakan ini berawal dari hasil pengumpulan informasi, pemantauan, dan analisis data intelijen petugas Bea Cukai Cirebon.

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Dari hasil analisis tersebut, petugas mengintensifkan pemantauan dan pemindaian x-ray terhadap barang bawaan penumpang, termasuk untuk penerbangan internasional Kertajati (KJT) – Singapura (SIN).

"Kejelian petugas membuahkan hasil saat mendapati citra visual mencurigakan pada barang bawaan milik penumpang berkewarganegaraan Malaysia," ungkap Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon Koen Rachmanto dalam keterangannya, Senin (19/10).

Petugas pun segera memeriksa barang bawaan tersebut dan menemukan lima keping emas berbentuk cast bar yang disembunyikan di dalam tas ransel dan koper kabin tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah.

Berdasarkan pengujian Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas I Jakarta, barang bukti tersebut terkonfirmasi memiliki kandungan Au sebesar 99,99 persen (24 Karat) dengan total berat 5.253,63 gram.

Dari penindakan ini, petugas juga mengamankan satu orang penumpang berinisial IS selaku kurir dan satu orang berinisial SY yang diduga selaku pemilik barang.