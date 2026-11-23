Bea Cukai Dampingi Pelaku Usaha, Dorong Pengembangan Bisnis & Kepatuhan Cukai
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Malang memberikan asistensi dan membuka komunikasi langsung dengan perusahaan melalui kegiatan Metode Berdikari Optimalisasi dan Identifikasi Penerimaan Strategis (MBOIS) dan pendampingan usaha.
Langkah itu dilakukan untuk membantu pelaku usaha berkembang sekaligus memastikan kepatuhan terhadap aturan,
Tim Bea Cukai Malang disambut Direktur PT Adhitama Sejahtera Abadi, Suhardjo, bersama Agung dan jajaran perusahaan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak berdiskusi mengenai proses bisnis, perkembangan usaha, serta peluang dan tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan kepabeanan dan cukai.
Kepala Seksi Perbendaharaan Bea Cukai Malang Bambang Wahyudi mengatakan pentingnya komunikasi terbuka dengan pengguna jasa.
Dengan memahami proses bisnis perusahaan, pihaknya dapat mengidentifikasi potensi penerimaan negara sekaligus memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pelaku usaha.
"Selain membahas potensi penerimaan, pertemuan tersebut juga menjadi ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan masukan dan kendala yang dihadapi," ujarnya.
Melalui pendekatan ini, Bea Cukai Malang berupaya membangun hubungan yang baik dengan pengguna jasa sekaligus mendorong pelaksanaan kewajiban secara tertib.
Bea Cukai Malang berupaya membangun hubungan yang baik dengan pengguna jasa sekaligus mendorong pelaksanaan kewajiban secara tertib.
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