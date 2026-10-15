Bea Cukai Dampingi Penerimaan Cukai Pengusaha Rokok di 2 Wilayah Ini

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Malang dan Gresik melakukan pendampingan serta kunjungan ke pelaku usaha hasil tembakau untuk meningkatkan pemahaman terhadap ketentuan cukai, memantau perkembangan produksi, dan mengidentifikasi potensi penerimaan negara.

Kegiatan itu menyasar perusahaan penerima Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) baru di Malang serta mitra produksi sigaret PT HM Sampoerna di Kabupaten Lamongan.

Pada Rabu (23/9), Bea Cukai Malang melaksanakan asistensi ke CV Bangun Berkah Sukses Abadi sebagai perusahaan penerima NPPBKC baru di bidang hasil tembakau.

Dalam asistensi tersebut, Bea Cukai Malang memberikan pendampingan mengenai ketentuan cukai, termasuk tata cara pencatatan dan pelaporan yang harus dilakukan secara benar dan tepat waktu.

Tim juga menggali kendala yang berpotensi dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sementara itu, bertajuk customs visit customer (CVC) Bea Cukai Gresik mengunjungi Mitra Produksi Sigaret PT HM Sampoerna di Karanglangit, Kabupaten Lamongan, pada Rabu (14/10).

Kunjungan tersebut bertujuan mempererat komunikasi dengan pelaku usaha hasil tembakau sekaligus memantau perkembangan produksi dan proyeksi penerimaan negara dari sektor cukai.

Kepala Kantor Bea Cukai Gresik Raden Muhamad Agus Ekawidjaja menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal melalui pengawasan dan penindakan berkelanjutan.