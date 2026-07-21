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Bea Cukai Dampingi Restu Sayur dan Tlogomas Jok Tembus Pasar Ekspor

Bea Cukai Dampingi Restu Sayur dan Tlogomas Jok Tembus Pasar Ekspor
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Bea Cukai Malang terus memberikan pendampingan ke pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Malang terus memberikan pendampingan ke pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi.

Langkah itu dilakukan karena banyak pelaku usaha memiliki produk berkualitas dan potensi besar untuk memasuki pasar internasional.

Namun, keterbatasan informasi, akses pasar, dan pemahaman mengenai prosedur ekspor masih menjadi tantangan yang menghambat langkah mereka untuk menembus pasar global.

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Pada Rabu (1/7), Bea Cukai Malang melaksanakan asistensi ekspor kepada UMKM Restu Sayur Malang yang berlokasi di Jalan Tlogo Al Kautsar, Kota Malang.

Kegiatan yang dibuka oleh Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama, Agnita Adityawardani, tersebut disambut langsung oleh Owner Restu Sayur, Emy Widyawati Marstutik.

Restu Sayur merupakan UMKM yang bergerak di bidang produk sayuran segar dan olahan buah, dengan sejumlah produk unggulan seperti GINCO, Jahe Kacang Karamel, JiJeP, Marning, olahan jagung manis, serta Rampizzzz olahan pisang raja.

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Saat ini, produk-produk tersebut telah berhasil menembus pasar Malaysia.

Berdasarkan hasil asistensi, Bea Cukai Malang menilai Restu Sayur memiliki kesiapan yang baik untuk melakukan ekspor secara berkelanjutan, didukung legalitas usaha yang lengkap dan ketersediaan bahan baku yang memadai.

Bea Cukai Malang terus memberikan pendampingan ke pelaku UMKM berorientasi ekspor melalui berbagai kegiatan asistensi.

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