Bea Cukai Dampingi UMKM di Jayapura dan Pangkalpinang Memperluas Akses Pasar Ekspor

jpnn.com, JAYAPURA - Bea Cukai secara kontinu menggelar edukasi dan pendampingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi Bea Cukai Jayapura dan Bea Cukai Pangkalpinang dalam peningkatan kapasitas UMKM berorientasi ekspor.

Di Jayapura, Bea Cukai menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building UMKM Potensial Ekspor 2026 yang dilaksanakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Festival Cenderawasih ke-3 Tahun 2026.

Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM memperoleh pembekalan mengenai prosedur ekspor, ketentuan kepabeanan, pemanfaatan fasilitas ekspor, hingga strategi mengenali peluang pasar global.

Sementara itu, Bea Cukai Pangkalpinang turut mendukung peningkatan daya saing UMKM melalui kegiatan bertajuk Sarasehan Kolaborasi UMK Berdaya Saing, Next Level UMK: Go Global yang diselenggarakan HUB UMK PLN Bangka Belitung.

Kegiatan yang diikuti sekitar 300 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti kerajinan, fesyen, dan olahan hasil laut tersebut membahas tata laksana ekspor, persyaratan kepabeanan, hingga skema pembayaran internasional (Incoterms).

Dalam dua kegiatan itu, Bea Cukai Jayapura dan Bea Cukai Pangkalpinang juga memperkenalkan program Klinik Ekspor.