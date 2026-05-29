Bea Cukai Dampingi UMKM Tembus Pasar Ekspor dan Perkuat Daya Saing Produk Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui kantor-kantor vertikalnya di Semarang, Palembang, dan Cilacap terus memperkuat asistensi kepada UMKM berpotensi ekspor sebagai wujud fungsi trade facilitator dan industrial assistance.
Pendampingan dilakukan untuk membantu pelaku usaha memahami prosedur ekspor, memperluas akses pasar internasional, serta meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Tim Klinik Ekspor Bea Cukai Semarang melakukan kunjungan dan diskusi langsung ke fasilitas produksi UMKM Argotelo pada 25 Mei 2026.
Argotelo merupakan UMKM olahan singkong yang telah memiliki pasar luar negeri, tetapi selama ini masih mengandalkan pihak ketiga atau middleman dalam proses pengiriman ekspor.
Dalam diskusi tersebut, pihak Argotelo juga membagikan pengalaman dan kekhawatiran pelaku UMKM terkait risiko penipuan dalam transaksi ekspor mandiri.
Memahami kondisi tersebut, Bea Cukai Semarang memberikan edukasi mengenai prosedur ekspor yang aman, termasuk pemanfaatan skema pengiriman Less than Container Load (LCL) agar biaya logistik lebih efisien tanpa harus menyewa satu kontainer penuh.
Sementara itu, Bea Cukai Semarang juga membuka layanan Klinik Ekspor sebagai ruang konsultasi bagi pelaku usaha yang ingin memahami tata cara ekspor secara lebih mendalam.
Di wilayah lain, Bea Cukai Palembang mengasistensi ekspor madu hutan asli asal Kabupaten Muara Enim sebanyak 164 kilogram ke Singapura pada 13 Mei 2026.
pelaku UMKM juga didorong untuk tidak ragu memanfaatkan layanan asistensi dan Klinik Ekspor yang tersedia di kantor-kantor Bea Cukai
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Produsen Boneka di Ngawi Dapat Fasilitas Kawasan Berikat, Ekspor Makin Memelesat
- Tekan Peredaran Rokok Ilegal, Bea Cukai dan Pemda Gencarkan Edukasi Cukai
- Bea Cukai Jayapura Musnahkan Rokok dan MMEA Ilegal, Sebegini Jumlahnya
- Bea Cukai dan Polda Sumut Temukan Teh Tiongkok Berisi 30 Kg Sabu
- Purbaya Jawab Spekulasi soal PT DSI Bakal Gantikan Peran Bea Cukai
- Bea Cukai Tegal Sisir Sejumlah Gudang Ekspedisi, Temukan Rokok Ilegal Sebanyak Ini