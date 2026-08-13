Bea Cukai dan Avsec Soekarno-Hatta Gagalkan Penyelundupan 23 Kg Emas, Begini Modusnya

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Aviation Security (Avsec) Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggagalkan dua upaya penyelundupan ekspor emas dalam kurun waktu kurang dari 24 jam.

Dari penindakan yang dilakukan pada 10 dan 11 Agustus 2026 itu, petugas menyita total 23,793 kilogram emas dengan perkiraan nilai pasar mencapai Rp 63 miliar.

Kasus pertama terungkap di Terminal 3 Keberangkatan internasional saat petugas mencurigai tas tangan milik seorang penumpang warga negara asing (WNA) asal China.

Setelah dilakukan pemeriksaan manual, ditemukan emas berbentuk silinder di dalam tas tersebut.

Tak berhenti di situ, petugas melakukan pendalaman melalui alat pemindai tubuh (body scanner) dan menemukan emas tambahan yang disembunyikan di dalam pakaian dalam termodifikasi.

Berdasarkan analisis data penumpang (Passenger Analysis Unit), tim Bea Cukai lantas mengamankan total tujuh orang yang diduga terlibat dalam satu jaringan penyelundupan menuju Hong Kong.

Selain disembunyikan dalam pakaian, petugas menemukan emas berbentuk telur yang disisipkan di dalam area kemaluan dan dubur (inserter) untuk menghindari deteksi.

Dari jaringan ini, petugas menyita 41 keping emas seberat 17,436 kilogram senilai Rp46 miliar.