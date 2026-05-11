Bea Cukai dan Avsec Soetta Gagalkan Penyelundupan Emas, Nilainya Rp 700 Juta
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Aviation Security (Avsec) InJourney Airports menggagalkan upaya penyelundupan emas murni senilai kurang lebih Rp 700 juta dari pakaian dalam seorang penumpang pria berkebangsaan India berinisial MTNP (44), pada Jumat (8/5).
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menjelaskan peristiwa itu terjadi di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (8/5) pukul 15.00 WIB.
Petugas memantau gerak-gerik mencurigakan MTNP, yang dijadwalkan terbang menuju New Delhi, India, melalui rute Jakarta (CGK)-Singapura (SIN) di gerbang keberangkatan.
"Tim gabungan kemudian melakukan koordinasi pengawasan ketat terhadap MTNP," katanya.
Hengky mengungkapkan untuk mengelabui pemeriksaan, tersangka menggunakan modus concealment yang cukup unik, yakni butiran emas dalam bentuk bubuk dicampur dengan gluten (adonan tepung) untuk menyamarkan bentuk fisiknya dan dikemas dalam dua bungkusan.
Kedua bungkusan berisi emas tersebut kemudian disembunyikan di dalam pakaian dalam yang dikenakan tersangka guna menghindari deteksi petugas di area pemeriksaan keamanan.
Namun, petugas berhasil membongkar rencana MTNP, dan mengamankan dua bungkusan berisi butiran emas tersebut.
Petugas pun segera melakukan pengujian laboratorium. Hasilnya, butiran tersebut diketahui merupakan logam mulia jenis emas kadar >90% dengan total berat bruto mencapai 265,7 gram.
Bea Cukai Soekarno-Hatta dan Aviation Security (Avsec) InJourney Airports menggagalkan upaya penyelundupan emas murni.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tegas, Bea Cukai Musnahkan Jutaaan Batang Rokok & Ribuan Liter MMEA di Makassar
- UMKM Ini Sukses Ekspor Perdana Madu ke Malaysia, Bea Cukai Jambi Sampaikan Harapan
- Bea Cukai Musnahkan 31,9 Juta Batang Rokok dan 1,6 Ribu Liter MMEA Ilegal di Makassar
- Musnahkan Rokok Ilegal Senilai Rp 1,2 Miliar, Bea Cukai Gorontalo Tegaskan Ini
- Kolaborasi Antarinstansi Perkuat UMKM Tembus Pasar Global
- Awas, Beli Emas Digital Wajib Ada Fisiknya, Jangan Sampai Rugi