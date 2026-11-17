jpnn.com - Direktorat Interdiksi Narkotika Bea Cukai, Bea Cukai Lhokseumawe, dan Kanwil Bea Cukai Aceh bersinergi dengan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dan Satgas NIC mengamankan 398 bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto mencapai 425.766,27 gram atau sekitar 425,7 kilogram.

Penindakan narkotika ini terlaksana di kawasan Pantai Barat Laut Dakuta, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu (4/10).

Operasi ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas transaksi narkotika di kawasan tersebut yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan bersama tim gabungan.

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe Bambang Sutarjo menyampaikan keterlibatan Bea Cukai merupakan bagian dari sinergi antarlembaga dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum, baik di wilayah perairan maupun daratan.

"Pengungkapan ini merupakan hasil koordinasi dan kerja sama lintas instansi. Setelah menerima informasi awal, tim gabungan melakukan penyelidikan secara terpadu dengan membagi tugas pengawasan di wilayah laut dan darat hingga akhirnya menemukan aktivitas mencurigakan di kawasan Pantai Dakuta," kata Bambang Sutarjo.



Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi, tim gabungan mendapati aktivitas pemindahan sejumlah karung dari sebuah kapal jenis Oskadon berwarna hitam ke kendaraan roda empat yang terparkir di sekitar pantai.

Saat petugas melakukan penindakan, tiga orang yang berada di atas kapal melarikan diri dengan menceburkan diri ke laut.

Kondisi cuaca yang buruk, hujan badai, serta keterbatasan pencahayaan pada malam hari menjadi kendala dalam upaya pencarian terhadap ketiga orang tersebut.

Dari hasil pemeriksaan di lokasi, petugas menemukan lima karung berisi barang yang diduga narkotika jenis sabu di dalam dan sekitar sebuah kendaraan.